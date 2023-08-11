زيلينسكى يقيل رؤساء مكاتب التجنيد العسكرية فى حملة لمكافحة الفساد

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جميع الرؤساء الإقليميين لمكاتب التجنيد العسكرية في بلاده، وذلك في خطوة حاسمة ضد الفساد المستشري فى البلاد.



وقال الرئيس، في خطاب تم بثه عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة: "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص يعرفون بالضبط ما هي الحرب، ولماذا تعتبر التعبيرات الساخرة والرشوة أثناء الحرب خيانة عظمى".



وأوضح أن القرار اتخذ بعد مراجعة شاملة لأعمال جميع المكاتب.



ولفت البيان، إلى رفع ما مجموعه 112 قضية جنائية و33 قضية أخرى بسبب الاشتباه ضد موظفي مكاتب التجنيد العسكرية.



وأثارت إقالة رئيس مكتب التجنيد العسكري في مدينة أوديسا ضجة في فبراير الماضي بعد أن تم اتهام المسئول السابق بتلقي رشاوى وجني الملايين منذ بداية الحرب والتي استخدمها بعد ذلك لشراء عقارات في إسبانيا.



وبحسب ما ورد كان يتقاضى عدة آلاف من اليوروات مقابل شهادات تشير إلى أن أشخاصا غير مؤهلين للقتال في الحرب.