تاس: إعادة فتح مطار بموسكو بعد الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن السلطات أعادت فتح مطار فنوكوفو بموسكو، اليوم الجمعة، وأن حركة الطيران به تسير بشكل طبيعي.



يأتي ذلك بعدما أغلقت السلطات في وقت سابق اليوم، المجال الجوي فوق المطار، وعلقت جميع الرحلات الجوية بسبب الاشتباه في تحليق طائرة بدون طيار "درونز"، بحسب وكالة "رويترز".



وقبل أيام، أعلنت روسيا تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم أوكراني استهدف العاصمة موسكو بواسطة طائرة بدون طيار "درونز".



وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، حينها عبر حسابه على منصة "تليجرام"، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة "درونز" استهدفت العاصمة، لافتا إلى أن إدارة مطار فنوكوفو، الواقع جنوب غربي موسكو، فرضت قيودا جزئية على حركة إقلاع وهبوط الطائرات عقب الهجوم.