يرى أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه من الصعب مطلقا فكرة رحيل محمود عبدالرازق «شيكابالا» عن نادي الزمالك، وانتقاله لأي نادٍ محلي آخر، وهو يرتبط بعلاقات قوية مع الجميع داخل النادي، ومن بين العناصر المرتبطة معنويًا بالجماهير، وهو من قادة الفريق وصنع تاريخ كبير داخل القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "أي شخص سيدخل في معركة مع شيكابالا ستكون (خسرانة) ولا يوجد أي نية داخل نادي الزمالك للتصعيد، واللاعب سيكمل مسيرته مع النادي بشكل طبيعي، وهو تحمل كثيرا طوال الفترة الأخيرة، في ظل وجود أزمات مالية، وكان من الممكن أن يكون الموسم المنتهي أسوأ من ذلك حال عدم وجوده، وحاول لم شمل زملائه قبل البطولة العربية وساعد أوسوريو في قيادة الفريق بشكل جيد".

وأضاف: "بيراميدز على الورق كان يضم لاعبين مميزين، وهوية وإرث النادي الجماهيري مختلفة، والجماهير تعطي دوافع وحوافز للفرق، بيراميدز نادٍ استثماري وقوة تشكيلته ليس معناها أن الفريق سيفوز بالبطولات، هو فريق موجود منافس ولكنه بعد القطبين الأهلي والزمالك".

وأكمل: "الزمالك سيظل منافسا رغم أزمة القيد حتى الآن، وهناك مشاكل مادية وإدارية، وسيتم تصعيد مجموعة أخرى من الناشئين، وجربنا كثرة الصفقات، والموضوع بالكيف وليس بالكم، الأهم وجود عناصر تستطيع صناعة الفارق".

وختم: "محمد عبدالمنعم فنيا كان الأفضل في الدفاع خلال الموسم الحالي، ولا يوجد عناصر أخرى محليا قدمت المستوى المطلوب، لكن هناك لاعبين قدموا مستويات جيدة مثل محمود مرعي وياسر إبراهيم وعلي جبر، وأسامة جلال أيضا قدم مستوى طيب قبل الإصابة".