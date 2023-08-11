 سلطات هاواي تعلن ارتفاع عدد قتلى حرائق جزيرة ماوي إلى 53 شخصا - بوابة الشروق
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سلطات هاواي تعلن ارتفاع عدد قتلى حرائق جزيرة ماوي إلى 53 شخصا

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 4:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 4:57 ص

أكدت السلطات في مقاطعة ماوي في بيان عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس مقتل 53 شخصا على الأقل في حرائق الغابات في جزيرة ماوي في هاواي.

وقال البيان المقتضب "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد وفاة 17 حالة إضافية اليوم وسط حريق نشط في لاهاينا. وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 53 شخصا".

ووصف شهود العيان مشاهد مروعة في بلدة لاهينا الساحلية الأكثر تضررا، وهي وجهة سياحية خلابة للسياح الذين يزورون الأرخبيل الأمريكي في المحيط الهادئ. وقفز الأشخاص في مياه البحر فرارا من ألسنة اللهب التي كانت تنتشر بشكل سريع.

وأفاد مسؤولون بدمار المئات من المباني في منطقة وسط البلدة التاريخية.

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