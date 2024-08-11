عمرو أديب عن حادث أحمد فتوح: بنحاسب مواطنين وليس مشاهير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن لاعب الزمالك أحمد فتوح يتم التعامل معه مواطن وليس مشهورًا في واقعة التسبب في وفاة أمين شرطة بعدما صدمه بسيارته، معقبا: «بنحاسب مواطنين وليس مشاهير».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «هل فتوح هو غلطان؟.. دي مش شغلتي.. هل واخد مخدرات؟ مش عارف.. أنا حريص جدا على كل معلومة».

وشدد على ضرورة انتظار البيان الرسمي الذي سيصدر عن النيابة العامة، ليُطلع الرأي العام على تفاصيل الحادث وحقيقة ما جرى.

واستغرب أديب، أن كثيرًا من ردود الأفعال ركزت على فتوح وما حدث منه وما إذا كان تحت تأثير المخدرات، مع تجاهل أن هناك مواطنا توفي يتوجب تذكره ودعم أسرته.

وعبر أديب، عن ثقته الكاملة في أن وزارة الداخلية لن تنسى أبناءها، وستقدم الدعم الكامل لأسرة أمين الشرطة الراحل.



وكانت نيابة العلمين قد قررت حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق في هذه القضية، حسبما أعلن أحمد سالم متحدث نادي الزمالك.

وسبق أن تم توقيف فتوح على إثر حادث سير بطريق الساحل الشمالي، تسبب في وفاة أمين شرطة، وكان برفقة لاعب الزمالك زميله في الفريق محمد صبحي حارس المرمى.