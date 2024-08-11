كوريا الشمالية ترسل نحو 240 بالوناً محملاً بالقمامة نحو كوريا الجنوبية

قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 240 بالوناً محملاً بالقمامة نحو كوريا الجنوبية، وهبطت نحو 10 منها في الجنوب، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، لم يتم رصد أي بالونات محلقة في الهواء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مثل هذه البالونات يوم السبت، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي.

وهبط عدد قليل جداً من البالونات في المناطق الشمالية من إقليم جيونججي المحيط بسول، حيث يبدو أن كوريا الشمالية أرسلتها على الرغم من هبوب الرياح في الاتجاهين الشمالي والشمالي الشرقي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة شرطة جيونججي بوكبو الإقليمية إنها تلقت تقريرين يتعلقان بالبالونات الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن البالونات تحمل قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية ولا تحتوي على أي مواد خطرة.

واستأنفت كوريا الشمالية حملة البالونات يوم السبت لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، هبطت بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية في مجمع المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية في سول.

وأطلقت كوريا الشمالية أكثر من 3600 بالون قمامة منذ 28 مايو في خطوة انتقامية ضد البالونات التي تحمل منشورات مناهضة لبيونج يانج التي أطلقها منشقون كوريون شماليون في كوريا الجنوبية.

وردا على حملة الشمال، أجرت كوريا الجنوبية بثا دعائيا كامل النطاق مناهضا لبيونج يانج يوميا عبر مكبرات الصوت على حدودها منذ منتصف تموز/يوليو.

كما أعربت كوريا الشمالية عن استيائها من حملة مكبرات الصوت وإرسال المنشورات المناهضة لها ، وسط مخاوف من أن يشكل تدفق المعلومات الخارجية تهديدا لنظام كيم جونج أون.