كشف شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن عدم جاهزية أحمد الجندي، بطل مصر في الخماسي الحديث والمتوج بذهبية الأولمبياد مؤخرا، قبل أولمبياد باريس بسبب الإصابة لكنه تحامل على نفسه.

قال شريف العريان في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" أحمد الجندي لم يكن جاهزا قبل أولمبياد باريس بسبب التعرض للإصابة في الكتف في بطولة العالم بالصين، لكنه تحامل على نفسه".

أضاف:" أزمة كيشو كانت مش ظريفة وفي إجراءات وكشف حساب وتقييم فني هيتعمل لكل من شارك من البعثة".

أتم:" لابد ألا نقلل من اللاعب الذي وصل إلى الأولمبياد كل ولادنا بذلوا أقصى جهد بالوصول إلى أولمبياد باريس".