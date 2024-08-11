قرر المحامي العام بمطروح، حبس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجه له المستشار عماد عبد السميع رئيس نيابة العلمين، تهمة القتل الخطأ في حادث دهس شخص في العقد السادس من العمر "أمين شرطة" بمدينة العلمين، فجر اليوم الأحد، وذلك لإجراء التحاليل الطبية له بمعمل وزارة الصحة المركزية، وحتى الانتهاء من تحريات المباحث العامة بقسم شرطة العلمين.

وكان المستشار عماد عبد السميع رئيس نيابة العلمين بمطروح، قرر إخلاء سبيل محمد صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي كان يرافق اللاعب أحمد محمد أبو الفتوح، والشهير بـ"أحمد فتوح"، 26 سنة، والذى تسبب في وفاة "أمين شرطة" بعد أن دهسه بسيارته الملاكي، التي كان يقودها بالساحل الشمالي.

وكانت مدينة العلمين شهدت فجر اليوم الأحد، حادث دهس تعرض له أمين شرطة يدعى "السيد.أ، 54 سنة، مقيم بالإسكندرية، حيث صدمته سيارة ملاكي يقودها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العلمين النموذجي.