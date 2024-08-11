حزب الله يعلن تنفيذ قصف صاروخي لتجمع لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تنفيذ قصف صاروخي لتجمع لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا إصابته بصورة مباشرة.
وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من ظهر يوم الأحد 11-8-2024 تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة».
وأفاد في بيان آخر، بأن عناصره استهدفوا الساعة 12:45 من ظهر يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
وذكر أن عناصره استهدفوا الساعة 10:50 من صباح اليوم، تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
ولفت إلى أن عناصره استهدفوا الساعة 9:15 صباحًا، نقطة تموضع لجنود الاحتلال في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.