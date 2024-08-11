 حزب الله يعلن تنفيذ قصف صاروخي لتجمع لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات - بوابة الشروق
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حزب الله يعلن تنفيذ قصف صاروخي لتجمع لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات

هديل هلال
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 1:35 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 1:35 م

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تنفيذ قصف صاروخي لتجمع لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا إصابته بصورة مباشرة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من ظهر يوم الأحد 11-8-2024 تجمعًا لجنود العدو في ‏محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة».

وأفاد في بيان آخر، بأن عناصره استهدفوا الساعة 12:45 من ظهر يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) التجهيزات التجسسية في ‏موقع المالكية بمحلقة انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

وذكر أن عناصره استهدفوا الساعة 10:50 من صباح اليوم، تجمعًا لجنود الاحتلال في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.‏

ولفت إلى أن عناصره استهدفوا الساعة 9:15 صباحًا، نقطة تموضع لجنود الاحتلال ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.‏

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