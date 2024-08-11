صدقاء عصام صاصا يؤازرونه قبل محاكمته بتهمتي قتل عامل وتعاطي المخدرات

وصل منذ قليل، مطرب المهرجانات عصام صاصا، إلى محكمة جنايات الجيزة، لحضور جلسة محاكمته بتهمتي القتل الخطأ بعدما صدم عاملا بسيارته والتسبب في وفاته أعلى دائري المنيب بمنطقة الهرم، وتعاطي مواد مخدرة.

وحضر عدد من أصدقاء عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، يؤازرونه قبل بدء جلسة المحاكمة.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، أحالت مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى المحاكمة الجنائية، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة.

وألقت أجهزة الأمن في دولة الإمارات بالتنسيق مع الانتربول المصري، القبض على عصام صاصا، المُدرج على قوائم الترقب والوصول، وتحفظت أجهزة الأمن على مطرب المهرجانات، بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح أمس السبت، وتم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها، وثبت ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.

ويواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا تهمة جديدة بعدما أثبتت التحاليل إيجابية عينة تعاطيه للمواد المخدرة خلال القيادة واصطدامه بشاب مما تسبب في وفاته أعلى الطريق الدائري، بالإضافة إلى تهمة القتل الخطأ التي وجهتها له النيابة بعد حادث الاصطدام.

وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، عقب ورود تقرير الطب الشرعي بإيجابية تعاطيه مواد مُخدرة.

- تفاصيل الواقعة

وبينت التحريات أن مطرب المهرجانات خلال قيادته السيارة فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به، وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا شخص تبين أنه عامل في أواخر العقد الثالث من العمر، وتحفظ الأمن على مطرب المهرجانات والسيارة الملاكي المتسببة في الحادث، وبعد التحقيق معه أخلت النيابة سبيله بكفالة 30 ألف جنيه.