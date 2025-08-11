نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين بشدة جريمة اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع

• يأتي مقتل الشريف وزملائه، ليعكس، بحسب مراقبين، نية إسرائيل قتل الصحفيين الموجودين في مدينة غزة قبيل الشروع باحتلال المدينة، ضمن خطة تدريجية أقرتها الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، لاحتلال قطاع غزة بالكامل

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، فجر الاثنين، الجريمة البشعة باغتيال الزميليين الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلي قناة الجزيرة في مدينة غزة عقب استهداف خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء.

جاء ذلك في بيان مقتضب للنقابة نشرته على حسابها بموقع "إكس"، إثر مقتل الشريف وقريقع، وثلاثة آخرين من طاقم القناة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمال القطاع.

ويأتي اغتيال الشريف وزملائه، ليعكس، بحسب مراقبين، نية إسرائيل قتل الصحفيين الموجودين في مدينة غزة قبيل الشروع باحتلال المدينة، ضمن خطة تدريجية أقرتها الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

الأمر نفسه أكدته "حكومة غزة"، عندما قالت إن قتل إسرائيل 5 صحفيين في مدينة غزة بينهم الشريف وقريقع، هو "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في القطاع".

وبمقتل الشريف وزملائه يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 237 صحفيا، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.