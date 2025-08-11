الهند تواصل عملية تحييد مسلحين في كيشتوار بجامو وكشمير

أعلن مسؤولون سماع دوي إطلاق نار متقطع وأصوات انفجارات عالية بمنطقة غابات في منطقة كيشتوار بجامو وكشمير، مع دخول العملية الأمنية لتحييد مسلحين يومها الثاني اليوم الاثنين.

وقال المسؤولون إنه من المعتقد أن المسلحين يختبئون داخل كهف على منحدر في غابة بهاجنا بمنطقة دول، على بعد نحو 25 كيلومترا من مدينة كيشتوار، وفقا لما ذكرته وكالة برست تراست أوف إنديا.

وبدأت عملية البحث في منطقة الغابات، صباح أمس الأحد، بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود اثنين من أبرز مسلحي حركة حزب المجاهدين المطلوبين وهما، رياض أحمد ومدثر هزاري، اللذين ينشطان في المنطقة منذ ثماني سنوات، واللذين رصدت السلطات مكافأة قدرها مليون روبية هندية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليهما.