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صورة.. كهربا يظهر بـ«التوك توك» في البرتغال

محمود عيسى
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 6:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 6:58 م

واصل محمود كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس إجازته خلال فترة التوقف الدولية بنشر صورة جديدة بجولته الحرة مع زملائه بالفريق.

ونشر كهربا اليوم الأربعاء صورة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" وهو يستقل "توك توك".. معلقًا قائلًا :" يوم فى التوك توك".. وذلك قبل إنتهاء فترة التوقف الدولية للعودة للانتظام بتدريبات فريقه.

وانضم كهربا لصفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بعد هروبه من نادي الزمالك بداعي إنتهاء عقده مع الفريق الأبيض.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد أصدر بطاقة مؤقتة لكهربا لحين البت فى شكوى الزمالك ضده بداعى هروبه رغم ارتباطه بعقد سارى مع الفريق.

وشارك كهربا كبديلًا منذ وصول بطاقته الدولية في خسارة فريقه أمام ضيفه فريق فاماليكاو بنتيجة 3 – 2، ونجح فى تسجيل أول أهدافه، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري البرتغالي.

 

 


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