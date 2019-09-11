المالية: 5 حسابات على «تويتر» للمتحدثين الرسميين بالوزارة للرد على استفسارات المواطنين

الوزارة ترحب بأية اقتراحات لتحسين وتطوير أداء الاقتصاد القومي وقطاعاتها ومصالحها التابعة

أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لزيادة التواصل مع المواطنين ترسيخا لمبادئ الشفافية والحوار المجتمعي، ومعرفة وجهات نظر الرأي العام في القضايا المثارة بين المواطنين، وذلك عبر إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لـ5 من المتحدثين الرسميين باسم الوزارة.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية -اليوم الأربعاء- أن كل متحدث رسمي باسم الوزارة متخصص في أحد الملفات الرئيسية التي تتعلق بعمل الوزارة، نظرا لتشعب عملها وتوليها ملفات عديدة؛ ما يتيح الفرصة لإثراء الحوار مع المواطنين والمهتمين بالسياسات المالية والضريبية، فسيرد المتحدثون على أي استفسار للمواطنين مع عرض مستجدات السياسات المالية والضريبية، لتصبح هذه الحسابات على "تويتر" بمثابة ملتقى للحوار وتوضيح الحقائق والرد على الشائعات التي ترتبط بعمل الوزارة.

وأكدت الوزارة أن تلك الحسابات على تويتر تتكامل مع الصفحة الرسمية للوزارة على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" إلى جانب الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة "الإنترنت"؛ ما يوفر أكثر من مسار للتواصل بين المواطنين والوزارة التي ترحب بأية اقتراحات لتحسين وتطوير أداء قطاعات ومصالح الوزارة أو استفسارات تتعلق بالملفات التي تديرها أو بالاقتصاد المصري عموما.

وأوضح البيان أن المتحدثين الخمسة هم:

- مي فريد، المتحدث المختص بشئون العدالة الاقتصادية، وحسابها الرسمي على "تويتر" هو: https://twitter.com/MOFmaifarid

- سارة عيد، المتحدث المختص لشئون الموازنة والسياسات المالية الكلية، وحسابها الرسمي على "تويتر" هو: https://twitter.com/MOFsaraeid

- حمدي حسني، المتحدث المختص لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني، وحسابه الرسمي على "تويتر" هو: https://twitter.com/MOF_hamdyhosny?s=08

- محمد مصطفى، المتحدث المختص لشئون ضريبة الدخل وحسابه الرسمي على "تويتر" هو: ‏https://twitter.com/MofElbendary

- محمد إبراهيم، المتحدث المختص لشئون الخزانة ومشروع GFMIS، وحسابه الرسمي على "تويتر" هو: https://mobile.twitter.com/mof_mibrahim