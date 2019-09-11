التخطيط تشارك ضمن وفد لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية فى جولته بالولايات المتحدة الأمريكية

الوفد يبدأ جولته بلقاء المدير التنفيذى لصندوق النقد الدول

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى أولى جولات الوفد المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية الذى يضم أعضاء من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية وذلك بلقاء مسئولي إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي، حيث كان فى استقبال الوفد حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لدول الشرق الأوسط.

وفى هذا الإطار قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الزيارة تتم فى إطار حرص الحكومة المصرية على الإسراع من خطوات تطبيق موازنة البرامج والأداء بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، والاطلاع على آخر الخبرات فى هذ المجال.

وأضافت الوزيرة أن منظومة البرامج والأداء تكمن أهميتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق المزيد من الانضباط المالي لكافة أجهزة الدولة عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة، إلى جانب تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة البرامج والأداء تلعب دورًا هامًا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، موضحة أن هناك عدد من المتطلبات الأساسية لنجاح تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء تتمثل أهمها فى ضرورة خلق الوعي والتوعية بمفاهيم الأداء والنتائج وضرورة الإصلاح المالي وموازنات الأداء، مشيرة إلى أن الاطلاع على الخبرات الدولية فى هذا المجال يعد من تلك المتطلبات.

من جانبه أوضح جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة والذى يرافق الوفد المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الزيارة تشكل فرصة كبيرة للتعرف على التجربة الأمريكية في إعداد موازنة البرامج والأداء، والاطلاع على التحديات والدروس المستفادة في إطار تنفيذها على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.

وأضاف حلمى أن الزيارة لصندوق النقد الدولى هدفت إلى مناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما فى ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة، مشيرًا إلى رؤية مصر 2030 والتى تأتى على قمة منظومة التخطيط باعتبارها تمثل الإطار الاستراتيجى طويل الأجل وينبثق عنها برنامج الحكومة متوسط الأجل، موضحًا أن موازنة البرامج والأداء ساعدت فى إعداد محتوى برنامج الحكومة مما أدى فى النهاية للوصول إلى 5 أهداف استراتيجية لهذا البرنامج، وكل هدف ينقسم إلى عدة برامج رئيسة والتى بدورها تنقسم لبرامج آخرى فرعية لها آليات محددة عبارة عن مجموعة من المشروعات والأنشطة والتشريعات والإصلاحات الهيكلية وغير ذلك المعنية بتنفيذ أهداف محددة لكل وزارة.

تشمل زيارة الوفد المصرى فى جولته بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر حتى السابع عشر من سبتمبر الجارى زيارة معهد السياسات المالية بواشنطن، ومكتب الإدارة والموازنة الأمريكي، ومكتب الموازنة التابع للكونجرس، بالإضافة إلى شراكة الموازنة الدولية، وشراكة الحكومة المفتوحة، مجلس شيوخ ولاية مريلاند، مكتب الموازنة والضرائب ومكتب الرئيس، حكومة ولاية بنسلفانيا، وإدارة الموازنة ومكتب حاكم الولاية.