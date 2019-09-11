المعهد المصرفي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد «iti» التابع لوزارة الاتصالات

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن المعهد وقع مذكرة تفاهم مع "iti" التابع لوزارة الاتصالات، بهدف عقد سلسلة من الدورات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المعهد المصرفي المصري، اليوم الأربعاء، للوقوف على آخر تطورات وإنجازات وخطط المعهد.

وأضاف نصير، أن المعهد درب عدد من المسؤولين الحكومين ضمن برنامج وطني 2030، بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وكشف المدير التنفيذي للمعهد، عن عمل دورتين في شهادة الائتمان للشركات بمشاركة 33 مصرفي وانتهى في أبريل الماضي، والثاني برنامج تمويل المشروعات خلال العام الماضي، ونستهدف أن نكون مركز معرفي للمنطقة كلها للعمل المصرفي أو المالي، واسترجاع دور مصر الريادي مرة أخرى.

وأكد نصير أن نهاية العام المالي الجاري نستهدف الانتهاء من كل تجديداتنا من بنية تحتية وتكنولوجيا وتطوير للمحاضرين وزيادة فروع المعهد.