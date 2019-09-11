 المحكمة العليا فى اسكتلندا: تعليق أنشطة البرلمان البريطاني غير قانوني - بوابة الشروق
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المحكمة العليا فى اسكتلندا: تعليق أنشطة البرلمان البريطاني غير قانوني

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:19 م

قضت أعلى محكمة في اسكتلندا اليوم الأربعاء بأن تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبرلمان أمر غير قانوني.


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