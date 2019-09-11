 مرتضى منصور: هل تخافون من شبكابالا وتريدون إيقافه قبل السوبر؟

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دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، مؤكدًا أنه لم يفعل شيء، ولم يتجاوز في حق الأهلي ليتم تغريمه من قبل اتحاد الكرة.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة القدم، قد قررت تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه بسبب الفيديو المنتشر له أثناء احتفالاته مع جماهير الزمالك بكأس مصر والذي شهد ألفاظ خارجه تجاه الأهلي، وأيضا تغريم الزمالك 100 ألف جنية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "أريد أن أعلم ما هو اللفظ الخارج الذي تلفظ به شيكابالا".

وأضاف "أين كنتم من لاعبي الأهلي وهم يسبون نادي الزمالك، بألفاظ خارجة، لماذا لم تنتقدوا محمد الشناوي وحسين الشحات ورمضان صبحي على تجاوزاتهم ضد الحكام واللاعبين".

وتابع مرتضى: "دافعت عن صالح وطارق سليم، عندما وجهت بعض الجماهير في المدرجات السباب لهم، وهددتهم بالخروج من الاستاد".

وواصل : "لماذا تخافون من شيكابالا، هل أصبح هدفكم إيقافه قبل مباراة السوبر"!

وأتم: "إذا قامت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بمعاقبة شيكابالا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فكيف لنا أن نتعامل معهم مستقبلا".