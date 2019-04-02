المعارضة في بولندا قلقة إزاء تأجيل جلسة البرلمان

أعرب سياسيون معارضون في بولندا عن قلقهم اليوم الأربعاء، إزاء الخطوة غير المسبوقة للحزب الحاكم بتأجيل جلسة البرلمان وإنعقاده مجددا فقط بعد الانتخابات العامة المقرر أن تُجرى في 13 أكتوبر المقبل.

وقررت اللجنة الرئاسية بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، بناء على اقتراح من حزب "القانون والعدالة" الحاكم تأجيل جلسة البرلمان بعد الانتهاء من جدول الأعمال اليوم الأربعاء وإانعقاده مجددا يومي 15 و16 أكتوبر المقبل.

وسوف ينعقد مجددا بدون المشرعين المنتخبين حديثا، لكن بنفس تشكيلة أعضاء البرلمان كما كانت قبل الانتخابات.

وكان من المفترض في بادئ الأمر إنتهاء الجلسة البرلمانية، وهي الأخيرة قبل الانتخابات ، بعد غد الجمعة.

وقال ستانيسلاو تيرليكي، نائب رئيس البرلمان من حزب القانون والعدالة إن الاقتراح ناجم عن قصر فترة الحملات الانتخابية وطلبات من جانب مشرعين يريدون بدء حملاتهم في دوائرهم الانتخابية.

ويشمل جدول أعمال اليوم الأربعاء لمجلس النواب اقتراحا بحجب الثقة عن وزير العدل، زبيجنيو زيوبرو بسبب حملة تشويه ضد القضاة، مدبرة من قبل مسؤولين بالوزارة.