 نشطاء جرينبيس يحاولون منع إنزال شحنة فحم مستورد في بولندا - بوابة الشروق
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نشطاء جرينبيس يحاولون منع إنزال شحنة فحم مستورد في بولندا

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:47 م

أعلنت منظمة جرين بيس المعنية بشؤون البيئة اليوم الأربعاء، أن النشطاء التابعين لها قاموا بتسلق رافعات في ميناء جدانسك البولندي في محاولة لمنع إنزال شحنة فحم مستورد.

وقالت شرطة مدينة جدانسك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن النشطاء كانوا لايزالون على الرافعات بحلول منتصف اليوم، مضيفة أنها تجرى مباحثات مع سلطات الميناء حول كيفية إنزال المتظاهرين بأمان.

وكان متظاهرو جرينبيس قد منعوا لفترة من الوقت أمس الأول الاثنين دخول سفينة تنقل الفحم قادمة من موزمبيق من الدخول للميناء. وقام حراس الحدود بعد ذلك بإلقاء القبض عليهم.

وتطالب جرينبيس بولندا بوقف استخدام الفحم واستبعاده من المزيج الذى تستخدمه من مصادر الطاقة بحلول 2030.


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