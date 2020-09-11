إنترناسيونال ينفرد مجددا بصدارة الدوري البرازيلي بالفوز على سييارا

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انفرد فريق إنترناسيوال مجددا بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على سييارا 2 / صفر صباح الجمعة ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، تغلب جريميو على باهيا 2 / صفر وبالميراس على كورينثيانز باوليستا بالنتيجة نفسها وأتليتيكو جويانيينسي على فاسكو دي جاما 2 / 1 .

ويدين إنترناسيونال بفضل كبير في الفوز للاعبه تياجو جالاردو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 44 و76 .

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام فلامنجو وساو باولو، بينما تجمد رصيد سييارا عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

وتغلب جريميو على باهيا بهدفين نظيفين سجلهما اليسون كاسترو ودارلان مينديس في الدقيقتين 25 و54 .

ورفع جريميو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد باهيا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

كذلك تغلب بالميراس على كورينثيانز باوليستا 2 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد كورينثيانز عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

وافتتح لوكاس ليما التسجيل لبالميراس في الدقيقة 43 ثم أضاف جابرييل فيرون الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 65 .