اليابان تبحث إضافة طوكيو ضمن وجهات السياحة الداخلية بعد انخفاض إصابات كورونا بها

كشف وزير النقل الياباني أكابا كازويوشي، اليوم الجمعة، عن خطة إضافة العاصمة طوكيو ضمن حملة تشجيع السياحة الداخلية "أذهب وسافر" بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، أن الخطة جاءت بعد مشاورات بين كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ووزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي المعني أيضًا بالتعامل مع مستجدات فيروس كورونا.

وقال أكابا إن القرار النهائي سيعلن اليوم خلال اجتماع للجنة الفرعية بالحكومة لبحث اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد أطلقت الحملة التي تمنح تخفيضات للمسافرين داخل البلاد منذ شهر يوليو الماضي، إلا أنها استثنت الرحلات من وإلى طوكيو بعد ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا فيها في ذلك الوقت.