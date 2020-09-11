وصول أولى رحلات شركة سكات إير إلى مطار شرم الشيخ الدولي

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم، أولى رحلات شركة سكات إير، القادمة من كازاخستان وعلى متنها ٢٣٤ راكبا، وذلك بعد استئناف جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ، ويأتي هذا استمرارًا لجهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.



وفور الوصول تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، فيما استقبل فريق من العلاقات العامة الركاب بالورود، وقدم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول لهم، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين.