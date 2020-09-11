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إسرائيل تصوت الأحد على فرض إغلاق شامل لمواجهة كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 7:07 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 7:07 م
يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الأحد على فرض إغلاق صحي شامل لمدة أكثر من أسبوعين بدءا من نهاية الأسبوع المقبل بالتوازي مع انطلاق فترة الأعياد العبرية.

وصادقت اللجنة المعنية بفيروس كورونا الليلة الماضية على خطة ثلاثية المراحل للحد من انتشار الفيروس، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي.

وتشمل المرحلة الأولى فرض اغلاق شامل وتحديد الحركة واغلاق منظومة التعليم ما عدا التعليم الخاص، وتقليصَ النشاطات في القطاعين الخاص والعام، وفرض قيود على الصلوات في الحيز العام، وإغلاق تام للمطاعم وأماكن الترفيه والمحال التجارية.

وفي المرحلة الثانية يتم تخفيف بعض القيود وفي الثالثة العودة الى العمل بموجب الخطة المسماة رمزور والقاضية بفرض قيود وفق الوضع في كل بلدة.

وحتى أمس الخميس، سجلت إسرائيل قرابة أربعة الاف إصابة بكورونا و 1054حالة وفاة.

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