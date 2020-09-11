المقاتلات التركية تعاود قصف مناطق شمال العراق

أفاد مصدر حكومي كردي، مساء اليوم الخميس، بأن المقاتلات التركية عاودت قصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمال محافظة دهوك.

وقال سربست صبري، مدير ناحية كاني ماسي لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقاتلات التركية قصفت مساء اليوم مواقع حزب العمال الكردستاني، في قرية أورماني التابعة لناحية كاني ماسي بأربعة صواريخ، سقط اثنان منهم قرب منازل المواطنين، ما تسبب بهدم مجموعة من المنازل وإثارة الهلع بين سكان القرى المحيطة دون حدوث خسائر بشرية.

وتقوم المقاتلات والمدفعية التركية بين الحين والآخر بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني التركي، الذي يتخذ من الجبال العراقية قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات التركية.