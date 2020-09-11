حذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من استخدام "بيروكسيد الهيدروجين"، في تبييض الأسنان، حيث يمكنه أن يسبب تحللها وتسقطها مع مرور الوقت.

ونقلت الصحيفة عن خبراء الأسنان، تحذيرهم من أن فعل ذلك قد يؤدي لتلف اللثة وبالتالي فقدان الأسنان.

الوصفة انتشرت أيضا على بعض المواقع والمنتديات العربية التي تنصح باستخدام "بروكسيد الهيدروجين" في تبييض الأسنان، بينما يشكل خطرا كبيرا على ضمان سلامتها وصحتها.

وحذر خبراء طب الأسنان في الغرب من أن هذه الطريقة المستخدمة في فيديوهات تبييض الأسنان في المنزل، والمنتشرة عبر منصة "TikTok"، من المحتمل أن تكون ضارة للغاية.

وكان نشر مستخدمون المنصة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، طريقة شرائهم لبيروكسيد الهيدروجين، وهو أحد عوامل التبييض النشطة المستخدمة في منتجات تبييض الأسنان الاحترافية التي لا تستلزم وصفة طبية، وتطبيق المادة الكيميائية مباشرة على أسنانهم لتحقيق ابتسامة أكثر إشراقًا، في وقت قصير جداد.

من بين هؤلاء المستخدمين، كلوديا البالغة من العمر 18 عامًا من إسيكس، والتي حصد مقطع الفيديو الخاص بها ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على منصة مشاركة الفيديو على تيك توك بعدما اشترت المراهقة زجاجة من بيروكسيد الهيدروجين بقيمة 4 جنيهات إسترلينية واستخدمت أعواد قطنية لوضع السائل مباشرة على أسنانها لمدة تصل إلى دقيقة واحدة.

كانت الزجاجة تحتوي على 3% من بيروكسيد الهيدروجين، أي ما يعادل 30 ضعف الكمية المسموح بها في منتجات تبييض الأسنان المتاحة، واستخدمتها بدون وصفة طبية.

ومع ذلك، بدت كلوديا غير مهتمة بالمخاطر المحتملة، قائلة في التعليق الصوتي على مقطع الفيديو الخاص بها: "إذا كنت طبيبة أسنان فلا تخبرني أن هذا خطأ وأنقذني من الحزن فقط".

وأشارت لاحقًا إلى أن بعض منتجات تبييض الأسنان الأمريكية تستخدم ما يصل إلى 14% من بيروكسيد الهيدروجين في منتجاتها، وأصرت على أنها لا تشجع أي مستخدم آخر على استخدام نفس الطريقة التي تستخدمها.

وحذر خبراء طب الأسنان من أن استخدام بيروكسيد الهيدروجين غير المخفف بتركيزات قوية بهذه الطريقة يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الفم على المدى الطويل، ويمكن أن تسبب هذه المادة تلفًا شديدًا في اللثة، مما قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان، بالإضافة إلى إتلاف المينا وحساسية الأسنان.

وأوضحت الدكتورة رينا واديا، مؤسسة عيادة لندن اللثة آر دبليو بيريو، أنها تستخدم أنظمة تبييض أسنان احترافية، مصنوعة خصيصًا للحفاظ على تلامس هلام بيروكسيد الهيدروجين مع الأسنان فقط ومنه تلامسها مع أنسجة اللثة.

وتقول رينا: "هذا مهم لأنه إذا كان الجل يلامس اللثة فقد يؤدي ذلك إلى تهيج اللثة والتهاب وألم ويمكن أن تؤدي مشاكل اللثة الشديدة إلى سقوط الأسنان".