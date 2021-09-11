عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، على جثة المهندس أحمد عاطف، من ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد غياب 11 يوما عن أسرته والتي ظلت طوال هذه الفترة تبحث عنه بعد أن ذهب لإحضار مبلغ مالي استعداد لإقبال زوجته على الولادة إلا أنه خرج ولم يعد ولم يتم العثور عليه إلا جثة هامدة تحت كوبري جامعة المنصورة.

وجري نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وأعلن أهالي القرية عن تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء من أمام مقابر قرية ميت عنتر.

وكان اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طلخا، من سيدة تدعى دعاء عبد العزيز، بتغيب زوجها المهندس أحمد عاطف عن المقابر.