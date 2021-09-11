تشكيل هجومي لـ مانشستر سيتي في مواحهة ليستر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم، السبت، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز السابع برصيد 6 نقاط من أصل 3 مباريات لعبها الفريق، فيما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، إيميريك لابورت وجواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودريجو هيرنانديز وإلكاي جوندوجان.

الهجوم: جابرييل جيسوس، فيران توريس وجاك جراليش.

على الجانب الآخر، يدخل ليستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، كاجلار سويونكو، يانيك فيسترجارد وريان بيرتراند.

خط الوسط: مارك ألبرايتون، ويلفريد نديدي، يوري تيليمانس وهارفي بارنيس.

الهجوم: جيمي فاردي وجيمس ماديسون.