انطلاق مشروع ألف بنت وألف حلم بجنوب سيناء

انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية لمشروع "ألف بنت وألف حلم" لكرة القدم بنادي شرم الشيخ الرياضي بمدينة شرم الشيخ، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتنسيق بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنه شارك في الدورة التدريبية 40 متدرب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر على مدار ثلاث أيام حتى يوم الاثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم، أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الفتيات في رياضة كرة القدم، ونشر الوعي الرياضي بين الفتيات نحو مشاركتهم في ممارسة الرياضة، وتنمية جميع جوانب شخصية الفتاة السيناوي الصحية، والعقلية، والبدنية عن طريق ممارسة رياضة كرة القدم.

وأشار إلى أنه يجري التدريب على يد مدربين متخصصين من الحاصلين على دورة المدرب المجتمعي (premier skills) لتدريب الفتيات، بالتعاون مع المعهد البريطاني الثقافي.

وأكد أنه جرى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من التباعد الاجتماعي والالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويشهد فعاليات الدورة فريق من وزارة الشباب والرياضة، يضم كلًا نادر التطاوي، مدير عام الكوادر الرياضية، والدكتورة غادة إسماعيل أبو السعود، مدير إدارة المنح والبروتوكولات، والدكتور عمرو أحمد، من إدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد مسعد مدير المنشآت الرياضية بجنوب سيناء.