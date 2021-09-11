رئيس الحكومة المغربية الجديد: بدء مشاورات مع الأحزاب لتكوين أغلبية منسجمة

قال رئيس الحكومة المغربية الجديد، عزيز أخنوش، إنه سيبدأ مشاورات مع الأحزاب السياسية؛ بهدف تكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متوافقة.

وأضاف أخنوش، في تصريح مساء الجمعة، أنه سيبدأ من الآن في فتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل.

وأعرب عن أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية "أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى للملك محمد السادس والبرامج الحكومية".

وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش رئيسا للحكومة كما كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن ذلك جاء خلال استقبال الملك محمد السادس لأخنوش.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت، أمس، حصول حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش على 102 مقعد برلماني من أصل 395.