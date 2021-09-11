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توقف مباراة بالدوري الدنماركي بعد انهيار لاعب

د ب أ
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 8:35 م

توقفت مباراة بدوري الدرجة الثانية الدنماركي اليوم السبت بعد تعرض لاعب للانهيار داخل أرض الملعب ليتم الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية لإسعافه.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، حادث انهيار كيرستيان إريكسن قائد المنتخب الدنماركي في يورو 2020.

وسقط وسام ابو علي (22 عاما) لاعب فيندسيسيل على أرض الملعب بعد مرور حوالي 60 دقيقة من المباراة أمام لينجبي وتلقى العلاج داخل الملعب، بحسب وكالة أنباء "ريتزاو".

وجرى نقل أبو علي إلى المستشفى وهو فاقد الوعي بحسب صحيفة "نورديسكي".

وأكد فيندسيسيل أن حالة أبو علي تتحسن بعد تعرضه للإنهيار خلال المباراة التي توقفت بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، لكن دون أن يتحدد موعد استكمال اللقاء.

وكان إريكسن قائد المنتخب الدنماركي تعرض لسكتة قلبية خلال المباراة أمام فنلندا وتم إسعافه داخل الملعب قبل أن يتم تركيب جهاز مزيل الرجفان له.


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