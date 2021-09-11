مياه حمراء اللون «غامضة» قرب البحر الميت بالأردن

تفاجأ سكان منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الأردنية، بظهور برك من مياه حمراء اللون مجهولة المصدر، قرب البحر الميت.

وحسب السكان، فقد لوحظ وجود تجمع للمياه وقد صبغت كاملة باللون الأحمر وتبين أنها تنبع من عيون الماء فى أعلى الجبال بغور الحديثة وتتجمع فى أجزاء من الحفر الانهدامية التى تشكلت بعد انحسار مياه البحر الميت على مدى سنوات، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وقال الناطق باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة إن البركة الحمراء التى ظهرت فى منطقة البحر الميت معزولة عن البحر، ولا تصب فيه، وبين أن فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التى تحوى المياه الحمراء، وتم إرسالها إلى المختبرات لتحليلها والتأكد من مصدرها، وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.

فيما رجح المهندس ياسين الكساسبة مدير زراعة فى الأغوار الجنوبية، أن تكون بسبب وجود البكتيريا والطحالب الحمراء والتى يتغير لونها مع وجود أشعة الشمس ما يعكس ذلك على لون المياه.

ومنذ سنوات، تنحسر مياه البحر الميت بشكل متسارع نتيجة لارتفاع معدل التبخر وانخفاض معدلات هطول الأمطار بالإضافة لتراجع كمية المياه التى كانت تصل للبحر الميت من نهر الأردن.