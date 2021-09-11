الترجي يوجه إنذارا رسميا لبن غيث ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضده

أنذر نادي الترجي الرياضي التونسي لاعبه عبد الرؤوف بن غيث باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعدما قام الجزائري بفسخ تعاقده من جانب واحد.

وأخطر بن غيث الترجي في وقت سابق بفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد وغادر الفريق يوم الإثنين الماضي، وقرر النادي التونسي التحرك ضد لاعبه بسبب قراره.

وأكد الترجي عبر موقعه الرسمي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد بن غيث، في بيان جاء فيه:" شرعت اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي في الإجراءات الأولية ضد اللاعب عبد الرؤوف بن غيث على إثر مغادرته الفريق في خرق صارخ لالتزاماته التعاقدية والمهنية".

وأضاف:" وفي هذا السياق وجهت له إدارة النادي بالأمس تنبيهًا رسميًا للالتحاق من جديد بمقر عمله في أجل أقصاه يوم الأحد 12 سبتمبر 2021".

وشدد:" وفي حالة عدم إذعانه سيتم رفع دعوى ضده أمام المحاكم المختصة من أجل فسخ العقد التعسفي وغير المبرر لعقد الشغل مع تحميله جميع التبعات الرياضية والمالية المترتبة على ذلك".

وكانت تقارير صحفية عدة قد أشارت إلى اقتراب بن غيث من اللعب بالدوري المصري والانتقال لصفوف بيراميدز.