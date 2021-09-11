خلافات مالية وراء مقتل طالب في مدينة قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم السبت، من كشف تفاصيل واقعة مقتل طالب بمدينة قنا، بالقرب من جامعة جنوب الوادي، منذ أيام، حيث تبين وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، جعلته يتربص له ويقتله، وبالقبض على المتهم اعترف بارتكاب الجريمة.



وكان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بوقوع جريمة قتل بمنطقة الشؤون بالقرب من جامعة جنوب الوادي، حيث قام شابان يستقلان دراجة بخارية باستيقاف تاكسي يستقله طالب يدعى "عبدالعليم سعد"، 22 عاما، مقيم بمركز قنا، وقام أحدهما بإطلاق النار عليه من بندقية آلية، ولقى مصرعه في الحال، وفرا المتهمين هاربين.



وبتشكيل فريق بحث من مباحث قسم قنا ومركز قنا توصلت التحريات التي قادها المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز قنا، أن وراء الواقعة المتهم "ال. أ" عامل ومقيم بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وبالقبض على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.