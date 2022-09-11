نهائي مصري خالص لبطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش

تأهلت المصرية نوران جوهر، إلى نهائي بطولة هيوستن الذهبية المفتوحة للإسكواش، المقامة بولاية هيوستن الأمريكية، بمجموع جوائز 110 ألف دولار أمريكي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة هيوستن الذهبية المفتوحة للإسكواش فجر اللإثنين بتوقيت القاهرة مساء الأحد بتوقيت هيوستن، حيث تلتقي نوران جوهر مع مواطنتها نور الطيب في نهائي مصري خالص.

وصعدت نوران جوهرإلى النهائي بعد تغلبها على زميلتها روان العربي بنتيجة 3-2 وبواقع أشواط: (11-8، 7-11، 10-12، 11-4 و11-4) في مباراة استمرت 59 دقيقة.

وتلتقي نوران جوهر في النهائي مع مواطنتها نور الطيب، التي تأهلت بدورها للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي.

وتغلبت نور الطيب على أماندا صبحي بنتيجة 3-2 أيضًا، وبواقع أشواط: (11-8، 9-11، 12-10، 8-11 و11-6).

وقالت نوران جوهر، إنها تسعى للفوز بلقب البطولة لتحقيق انطلاقة قوية بالموسم الجديد، بهدف استمرار الحفاظ على نجاح وادى دجلة في الفوز بأكبر عدد من البطولات المحلية والدولية، وريادة مصر للعبة.