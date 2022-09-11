 الخارجية الهندية: رئيس الوزراء يزور أوزبكستان نهاية الأسبوع لحضور قمة شنغهاي - بوابة الشروق
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الخارجية الهندية: رئيس الوزراء يزور أوزبكستان نهاية الأسبوع لحضور قمة شنغهاي

نيودلهي - أ ش أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 6:15 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 6:15 م
أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعتزم زيارة أوزبكستان يومي 15 و16 سبتمبر الجاري لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأحد- أنه من المتوقع أن يراجع القادة خلال القمة أنشطة المنظمة على مدى العقدين الماضيين، ومناقشة حالة وآفاق التعاون متعدد الأطراف في المستقبل، فضلا عن مناقشة قضايا موضوعية ذات أهمية إقليمية وعالمية.

يشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم حاليا (روسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان).. وتتمتع كل من (أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا) بصفة مراقب، في حين أن (أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا) تعد دولا شريكة.

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