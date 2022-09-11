التخطيط: 4786 مشروعا تتقدم للمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية حتى الآن

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من جميع محافظات الجمهورية حتى اليوم؛ وصل إلى 4786 مشروعًا.



جاء ذلك وفقًا لإحصائيات المشروعات المشاركة من المحافظات المختلفة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى اليوم، والتي يستمر باب التقدم لها مفتوحًا حتى 18 سبتمبر الجاري على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة؛ إن المبادرة تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.



وأوضحت السعيد أن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، مشيرة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.



ولفتت السعيد إلى أن عدد المشروعات بفئة المشروعات الكبيرة بلغ 554 مشروعا، وبفئة المشروعات المتوسطة 931 مشروعا، و563 مشروعا بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، في حين وصلت عدد المشروعات بفئة المشروعات غير الهادفة للربح إلى 1457 مشروعا، وبفئة مشروعات الشركات الناشئة إلى 455 مشروعا، وبفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة إلى 826 مشروعا.



واحتلت محافظة الغربية المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة، تليها محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، أسيوط، أسوان، المنيا، الدقهلية، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، الشرقية، جنوب سيناء، المنوفية، قنا، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الأقصر، الفيوم، مطروح، السويس، شمال سيناء.



كما احتلت محافظة الغربية المركز الأول في عدد المشروعات المشاركة بفئات المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، في حين احتلت محافظة القاهرة المركز الأول في عدد المشاركة بفئات المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات الشركات الناشئة.