بدء مناورات بحرية بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق

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بدأت اليوم الاثنين مناورات بحرية كبيرة بقيادة ألمانيا قبالة سواحل لاتفيا واستونيا في بحر البلطيق.

وقالت متحدثة باسم البحرية الألمانية في مدينة روستوك، إن مناورات "نورثرن كوستس" التي من المقرر أن تستمر أسبوعين، بدأت في موعدها المقرر.

ويشارك أكثر من 3000 فرد من 14 دولة هذا العام في المناورات، التي تعقد سنويا منذ عام 2007.

وبالإضافة لدول البلطيق، تشارك كل من إيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة في المناورات.

وتهدف المناورة، التي يتم تنسيقها بصورة مشتركة من روستوك، على بعد ألف كيلومتر، لتحسين فهم الحلفاء لبحر البلطيق.

ويشار إلى أنه لأول مرة، بحسب البحرية الألمانية، تستند المناورات لسيناريو دفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).