الوطنية للانتخابات تتعاون مع التضامن لتخصيص لجان لذوي الهمم في انتخابات الرئاسة

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، فى إطار الاستعدادات اللازمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة، إن الهدف من التعاون مع وزارة التضامن هو الحصول على قواعد البيانات الخاصة بذوي الهمم، لتخصيص لجان خاصة بهم في المقرات الانتخابية، لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم، وكذلك العمل على استخدام المكفوفين طريقة برايل في عملية التصويت.

وطلب حمزة من وزيرة التضامن العمل على تدريب بعض الرائدات لغرس الثقافة والتوعية عن الانتخابات الرئاسية.

عُقد المؤتمر بحضور المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشارون مراد فكري وعبدالسلام محمود ومحمد أبو ضيف وأحمد بمدارس وشريف صادق وعلاء قنديل ووائل الشيمى ومحمد عبدالعال وإنجي هشام، وكذا عدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية خلال شهور قليلة، حيث تنتهي فترة السنوات الستة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إبريل 2024.

- اختصاصات الهيئة

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والاشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وحدد قانون الهيئة عددًا من اختصاصات، والتي من بينها إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها ووضع الجدول الزمني للانتخابات، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.

وستبدأ الإجراءات بفتح باب الترشح للانتخابات وتحديد المواعيد الخاصة بها والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح، ثم تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.

وستضع الهيئة قواعد سير عملية والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سالمتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وفقا لاختصاصاتها التي نص عليها القانون والدستور.