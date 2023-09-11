رئيس البرازيل يطلب عقد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي وميركوسور بشأن مصير الاتفاق التجاري

طلب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عقد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي وتحالف "ميركوسور"، لاتخاذ قرار بشأن اتفاق تجاري هذا العام، وذلك خلال رئاسته للتحالف الاقتصادي لأمريكا الجنوبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس البرازيلي قوله في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين: "إن البرازيل ترغب في الاتفاق وتحتاج إليه، ولكن يجب أن تتم معاملتنا على قدم المساواة.. لقد حان الوقت لنقرر، إما بنعم أو بلا".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول تكتل "ميركوسور" التجاري (وهي: الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي)، تجري محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري منذ أكثر من 20 عاما.

وكان تم الإعلان عن اتفاق في عام 2019، دون أن يتم تنفيذه أبدا وسط مطالب جديدة، تشمل ما يسمى بالرسالة الجانبية الأوروبية التي تتضمن شروطا بيئية جديدة.