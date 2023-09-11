وزير خارجية بريطانيا يؤكد الحاجة إلى حل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل

يعتزم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي استغلال زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإدانة التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كليفرلي سيلتقي بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للدعوة إلى تخفيف التوترات وسط أسوأ أعمال عنف في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين.

وسيؤكد وزير الخارجية البريطاني مجددا على رؤية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل باعتبارها السبيل الوحيد، على الرغم من أنها تواجه تحديات على الأرض.

وفي كلمته أمام مؤتمر أمني دولي يوم الثلاثاء، سيدين كليفرلي إيران بتهمة "تمكين الإرهاب" في إسرائيل من خلال دعمها لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

وفي حديثه قبل الرحلة، قال وزير الخارجية:"إن حل الدولتين بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل. وسأوضح أنه يجب على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتعزيز هذه القضية".

