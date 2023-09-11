قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر بدءا من اليوم الاثنين، بامتداد منخفض جوي في مناطق غرب الجمهورية، وهو بقايا العاصفة دانيال التي ضربت السواحل الليبية، ذلك ضمن ثلاثة منخفضات جوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن قوة العاصفة تبدأ في التراجع مع وصولها للأرض، حيث تتحول إلى منخفض جوي متعمق بشكل كبير في غرب البلاد.

وأشارت إلى تزامن ذلك مع منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ومنخفض آخر في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من الاستقرار الجوية.

وأوضحت أن تأثير تلك الحالة الجوية يبدأ من محافظة مطروح، التي تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على سيوة والسلوم ومرسى مطروح وبعض المناطق من الضبعة والعلمين.

ونوهت بأنه مع تقدم ساعات الليل، تتكون فرص لهطول الأمطار على بعض المناطق من الإسكندرية، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة.

وأفادت بسرعة ملحوظة في سرعات الرياح بالصحراء الغربية بين 30 - 50 كيلومترا/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وبخاصة على مناطق الصحراء الغربية وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأكّدت أن الأتربة والرمال المثارة تمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأفادت بتسجيل ارتفاع في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، وتكون الأجواء نهارا على معظم الأنحاء شديدة الحرارة.

وأكّدت أن الأمطار المتوقعة لن تؤثر على أية أعمال وأنشطة يومية في المناطق الداخلية من البلاد، لكنها نصحت بارتداء الكمامات.