 استطلاع لشبكة إيه بي سي: 43% يتوقعون فوز هاريس بالمناظرة الرئاسية مقابل 37% لترامب - بوابة الشروق
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استطلاع لشبكة إيه بي سي: 43% يتوقعون فوز هاريس بالمناظرة الرئاسية مقابل 37% لترامب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 5:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 5:21 ص

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إيه بي سي الإخبارية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن 43% يتوقعون فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بالمناظرة الرئاسية التي ستجمعها بمنافسه مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي رجح فوزه بالمناظرة بنسبة 37%، بينما يرى 18% أنهما سيتعادلان.

وتجرى أول مناظرة بين هاريس وترامب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الساعة 2100 بالتوقيت المحلي (0000 صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وتحتدم المنافسة بين المرشحين قبل أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل.
 

 
 


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