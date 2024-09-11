زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق، اليوم الأربعاء، في أولى رحلاته الخارجية، مشيرا إلى عزمه توطيد العلاقات مع الحليف الاستراتيجي لكل من طهران وواشنطن في ظل تزايد التوتر في الشرق الأوسط.

واجتمع بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مستهل زيارة قالت بغداد إنها ستشمل توقيع عدد من الاتفاقيات ومناقشة حرب غزة والوضع في المنطقة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن بزشكيان المعتدل نسبيا قبل بدء جولته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة قوله: "نعتزم توقيع عدة اتفاقيات. سنلتقي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن البلدين سيوقعان مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة منها التجارة والزراعة والاتصالات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيجري توقيع 15 مذكرة تفاهم.

وأضاف عراقجي: "لدينا عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك القضايا السياسية والإقليمية… والأمنية".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن بزشكيان زار نصبا تذكاريا للميجر جنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم أمريكي في 2020.