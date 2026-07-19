انقلاب قارب يقل 116 شخصا قبالة جويانا

قالت السلطات، اليوم الأحد، إن قاربا يقل 116 راكبا وطاقم عمل انقلب في جويانا، وتم إنقاذ 53 شخصا حتى الآن.

وقال رئيس وزراء جويانا مارك فيليبس، إن القارب "ام في باريما" كان يبحر من العاصمة جورج تاون على طول ساحل المحيط الأطلسي في طريقه إلى بورت كايتوما.

وأوضح وزير الأشغال العامة خوان أدجيل عبر تطبيق "فيسبوك"، أنه تم إرسال نداء استغاثة الساعة الحادية عشر ودقيقة مساء بالتوقيت المحلي (3:01 بتوقيت جرينتش)، مما أدى لتدشين عملية بحث وإنقاذ تتضمن قوارب حكومية وخاصة.

وقالت السلطات إن القارب انقلب بالقرب من نهر بوميرون.

ولم تتضح تفاصيل عملية البحث والانقاذ أو ما إذا كان هناك ضحايا، ولكن مسئولي جويانا قالوا إنهم يتوقعون إنقاذ المزيد من الركاب.