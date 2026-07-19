 انقلاب قارب يقل 116 شخصا قبالة جويانا - بوابة الشروق
الأحد 19 يوليه 2026 3:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل مونديال 2026 ؟
النتـائـج تصويت

انقلاب قارب يقل 116 شخصا قبالة جويانا

مدريد - (أب)
نشر في: الأحد 19 يوليه 2026 - 3:36 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2026 - 3:36 م

قالت السلطات، اليوم الأحد، إن قاربا يقل 116 راكبا وطاقم عمل انقلب في جويانا، وتم إنقاذ 53 شخصا حتى الآن.

وقال رئيس وزراء جويانا مارك فيليبس،  إن القارب "ام في باريما" كان يبحر من العاصمة جورج تاون على طول ساحل المحيط الأطلسي في طريقه إلى بورت كايتوما.

وأوضح وزير الأشغال العامة خوان أدجيل عبر تطبيق "فيسبوك"، أنه تم إرسال نداء استغاثة الساعة الحادية عشر ودقيقة مساء بالتوقيت المحلي (3:01 بتوقيت جرينتش)، مما أدى لتدشين عملية بحث وإنقاذ تتضمن قوارب حكومية وخاصة.

وقالت السلطات إن القارب انقلب بالقرب من نهر بوميرون.

ولم تتضح تفاصيل عملية البحث والانقاذ أو ما إذا كان هناك ضحايا، ولكن مسئولي جويانا قالوا إنهم يتوقعون إنقاذ المزيد من الركاب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك