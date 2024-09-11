 مستمر منذ 341 يوما.. 95 ألف إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستمر منذ 341 يوما.. 95 ألف إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على غزة


نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 5:20 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ341 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدًا و104 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و84 شهيدًا، و95 ألفًا و29 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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