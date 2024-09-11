كاف يعلن نفاد تذاكر السوبر الإفريقي خلال 24 ساعة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، أنه تم بيع تذاكر مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين الأهلي المصري والزمالك بالكامل، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية طرحها.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مواجهة مصرية خالصة في 27 سبتمبر الجاري على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

ويشارك الأهلي في المباراة، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية للمرة ال12 والرابعة في النسخ الخمس الأخيرة، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية حصدا للقب في تاريخ المسابقة.

في المقابل، يتواجد الزمالك في اللقاء، بعدما حصل على كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية، بعدما سبق أن حصل عليها عام 2019، ليصبح أول فريق مصر ينالها أكثر من مرة.

وستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان بكأس السوبر، بعدما سبق أن لعبا في نسخة المسابقة عام 1994، التي توج بها الزمالك عقب فوزه 1-0 على الأهلي بمدينة جوهانسبرج.

ويرغب الأهلي، الذي يشارك في البطولة للمرة ال12، في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على المسابقة.

أما الزمالك، الذي يلعب في المسابقة للمرة السادسة، فيحلم بحصد البطولة للمرة الخامسة

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لكاف أن الطلب الكبير على التذاكر يبرز أهمية المباراة واهتمام الجماهير بها، حيث إنها تجمع بين عملاقي الكرة المصرية، مضيفا أن المباراة سوف تشهد تنافسا شديدا بين اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة.

وأضاف "كاف" في بيان: "تكتسب هذه النسخة من المنافسة مزيدا من الأهمية مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لكأس السوبر الإفريقي، من طرف كاف، مما يعكس تطور المنافسة وازدياد هيبتها.