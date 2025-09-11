تكليف الدكتور أحمد صالح أمينًا للصحة بحزب الجبهة الوطنية بالمنيا

أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا اعتماد تشكيل أمانة الصحة بالحزب، حيث تم تكليف الدكتور أحمد صالح عبد الفتاح أمينًا للصحة، والدكتورة منى شادي أمينًا مساعدًا، وذلك في إطار خطة الحزب لتفعيل العمل التنظيمي والقطاعي بالمحافظة.

وجاء التشكيل بعد عرضه على أمين التنظيم عمرو عبد الغني الحصري، واعتماده رسميًا من النائب الدكتور محمد صلاح البدري، أمين الحزب بالمنيا، الذي أكد أن القرار يأتي في إطار دعم الكوادر المتميزة، وضخ دماء جديدة قادرة على خدمة المجتمع وتطوير العمل الحزبي في ملف الصحة.

وفي أول تصريح له بعد التكليف، قال الدكتور أحمد صالح عبد الفتاح: "أتشرف بالثقة التي منحني إياها الحزب، وسأعمل مع فريق الأمانة على وضع خطة شاملة للتواصل مع الجهات الصحية بالمحافظة، ودعم المبادرات القومية التي تستهدف صحة المواطن المصري، خاصة في مجالات التوعية والوقاية والرعاية الصحية الأولية."

كما أكدت الدكتورة منى شادي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للأمانة، من خلال الندوات التثقيفية والمبادرات الطبية المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز الدور المجتمعي للحزب والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وضم التشكيل الأمناء المساعدين: الدكتورة منى شادي أبو العلا، والدكتور محمود معتوق، والدكتورة ريهام عصام، والدكتور وليد أحمد رفعت، والدكتور أسامة أشرف.

كما ضم التشكيل أعضاء هيئة المكتب: سهير رمضان، والدكتور أبو الفتوح الصاوي، والدكتور مينا يعقوب، والدكتور ناجح طه، والدكتور رامي سري الدين، والدكتور خلف رياض، والدكتور تامر عامر، والدكتور أحمد عصام السيد، والدكتور محمود عبد الله، والدكتور محمد علي، والدكتور عبد العظيم عزت، والدكتورة رضا القاضي.