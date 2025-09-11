شهدت الكنيسة المرقسية في الإسكندرية مساء أمس الأربعاء احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة "اقرأ وأكسب"، وذلك عشية الاحتفال بعيد النيروز، رأس السنة القبطية الجديدة.

أقيمت الفعالية بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي حرص على تقديم التهاني للمكرمين وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم في طلب المعرفة والثقافة، مؤكدًا أن القراءة تمثل جسرًا للتنمية الروحية والفكرية وتعزز من وعي الأجيال الجديدة.

وشهدت الأمسية حضورًا واسعًا من الآباء الكهنة وخدام الكنيسة وأسر المتسابقين، حيث عبر الحضور عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تجمع بين الاهتمام بالعلم والارتباط بالقيم الروحية.

كما تضمنت الاحتفالية فقرات ترانيم وألحان كنسية أعادت للأذهان عراقة التراث القبطي في مثل هذه المناسبات.

وقد عبر الفائزون عن امتنانهم للتكريم الذي نالوه من يد قداسة البابا، مشيرين إلى أن المسابقة شجعتهم على التعمق في القراءة وتنمية مهاراتهم، وفتحت أمامهم آفاقًا جديدة للمعرفة.

ويُذكر أن مسابقة "اقرأ وأكسب" التي تنظمها الكنيسة المرقسية سنويًا، تهدف إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال والشباب، وتشجيعهم على الاستفادة من الثقافة والمعرفة كوسيلة للارتقاء الذاتي وخدمة المجتمع.

بهذا المشهد المضيء، جاءت احتفالية عشية النيروز لتجسد معاني التجدد والأمل، مؤكدة أن الكنيسة لا تكتفي بدورها الروحي فقط، بل تسهم أيضًا في بناء العقول وترسيخ القيم الإنسانية.