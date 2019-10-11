رئيس إيطاليا يدعو لتعزيز التكامل السياسي والدفاعي الأوروبي

أكد رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون "كياناً رسمياً دولياً قادرا على التأثير على مختلف القضايا التي تنشأ، بالتعاون والتكامل مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وقال ماتاريلا، مخاطباً قمة (مجموعة ارايولوس) المنعقدة اليوم الجمعة في العاصمة اليونانية أثينا: "هذا يعني تكثيف التكامل الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والدفاع"، وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية.

وأضاف "هذا أبعد من أن يكون تفكيراً في بديل لحلف شمال الأطلسي، بل على العكس: إن تجميع الموارد والأدوات يعني زيادة القدرات وبالتالي ليس جعل الاتحاد الاوروبي فقط أكثر كفاءة في السياسة الخارجية والدفاعية، بل أيضا حلف شمال الأطلسي".

واعتبر الرئيس الإيطالي أن "كل هذا يجب أن يتم بالتغلب على الغيرة والنظرة إلى الماضي، لأنه في عالم اليوم، عالم العمالقة، ستبقى أوروبا هامشية، وهذا ما تبرزه مجددا الأزمة السورية خلال هذه الساعات"، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

يذكر أن قمة (مجموعة ارايولوس) هي منتدى سياسي سنوي لرؤساء دول الجمهوريات البرلمانية أو شبه البرلمانية الاوروبية. وشارك في قمة اليوم رؤساء كل من اليونان، بلغاريا، كرواتيا، إستونيا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، المجر، لاتفيا، مالطا، بولندا، البرتغال، سلوفينيا.